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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Elazığ'ın Sivrice İlçesi’nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi Uçbağlar Mahallesi’nde bulunan ve ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen 18 ailenin yaşadığı 6 katlı Atmaca apartmanı da yıkıldı.

Malatya Valiliğinin yıkım kararının ardından bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekipler, binanın yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.

Yıkım esnasında emniyet ekipleri, yolu hem araç hem de yaya trafiğine kapattı.