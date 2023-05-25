Malatya Diyarbakır Arası Kaç Km?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Malatya Diyarbakır Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Malatya Diyarbakır Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Malatya-Diyarbakır arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Malatya-Diyarbakır arası kaç saat?

Günümüzde tüm dünyada ister farklı ülkeler olsun ister aynı ülke sınırları içindeki ayrı şehirler; iki nokta arasında yapılacak olan seyahatler çeşitlik vasıtalar ile gerçekleşmektedir. İki ayrı konum arasında yapılan bu yolculuklarda tercih edilen ulaşım araçları hem yolculukta gidilen mesafeyi hem de bu esnada harcanan zamanı doğrudan belirlemektedir. Peki, Malatya’dan Diyarbakır’a gitmek isteyen birisi için Malatya Diyarbakır arası kaç km? Malatya Diyarbakır arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Malatya Diyarbakır Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Malatya Diyarbakır Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Bir yerden bir başka yere seyahat etmeyi planlayan insanlar havayolu, karayolu ve denizyolu ulaşım seçeneklerinden kendilerine uygun düşeni seçmektedirler. Peki, Diyarbakır Malatya arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Malatya Diyarbakır Arası Kaç Km?

Doğu Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Malatya ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi vilayetlerinden olan Diyarbakır arasında yapılacak bir yolculukta, seçilen vasıtanın türü gidilecek mesafeyi de belirlemektedir. Bu iki şehir arasında yapılacak bir seyahatte hususi bir araç tercih edilmesi halinde yaklaşık 228 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs seçilmesi halinde 236 kilometre, uçağa binilmesi halinde ise 170 kilometrelik bir mesafe kat edilmektedir.

Malatya Diyarbakır Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki vilayet arasında mesafede olduğu gibi Malatya ile Diyarbakır arasında yapılacak bir seyahatte, seçilen ulaşım şekli yolculuk esnasında harcanacak zamana da etki etmektedir. Kişiye özel hususi bir araçla bu iki nokta arasında yapılan yolculuklar yaklaşık 3 saat, şehirlerarası yolcu taşıma kabiliyeti olan bir otobüsle yaklaşık 4 saat 45 dakika, uçakla ise 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Diyarbakır Malatya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır ile Malatya arasında yapılacak olan seyahatlerde kullanılacak olan güzergâh D885 karayolu ve D300 karayolu olup, bu seyahat yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir. Hesaplanan bu seyahat süresi, karayollarında uygulanmak olan tüm hız ve trafik kuralları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Diyarbakır Malatya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır’dan hareket ederek Malatya’ya ulaşmak isteyen biri eğer ki; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü tercih ederse, bu yolculukta harcayacağı süre yaklaşık olarak 4 saat 45 dakikadır. 5 saate yaklaşan bu yolculuk süresine seyahat esnasında verilen molalar da dahil edilmiştir.

Diyarbakır Malatya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır Havalimanı ile Malatya Havalimanı arasında planlanan bir uçuş 170 kilometreden meydana gelmekte ve yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayseri Mersin Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri Mersin Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Kayseri-Mersin arası kaç km?
Kayseri İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri İstanbul Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Kayseri İstanbul arası kaç km?
Kayseri Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri Antalya Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Kayseri-Antalya arası kaç km?
Kayseri Adana Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri Adana Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Kayseri-Adana arası kaç km?
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: 2023 Seçim günü yasakları neler? Seçim yasakları kaç gün önce başlar?
GÜNDEM Seçim günü yasakları neler?
Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!
GÜNDEM Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları ...
Son dakika haberleri: 2 yaşında çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü!
GÜNDEM 2 yaşında çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü!
Meteoroloji'den nisan ayı açıklaması: Harita yeşile döndü - Güncel haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den nisan ayı açıklaması: Harita yeşile ...
Son dakika: HDP ve YSP basın toplantısı düzenleyecek
GÜNDEM HDP ve YSP basın toplantısı düzenleyecek
Memura kira yardımı 2023: Memurlara kira yardımı ne kadar olacak, hangi şehirlerde, kimler yararlanacak?
GÜNDEM Memurlara kira yardımı ne kadar olacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.