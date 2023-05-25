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Bir yerden bir başka yere seyahat etmeyi planlayan insanlar havayolu, karayolu ve denizyolu ulaşım seçeneklerinden kendilerine uygun düşeni seçmektedirler. Peki, Diyarbakır Malatya arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Malatya Diyarbakır Arası Kaç Km?

Doğu Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Malatya ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi vilayetlerinden olan Diyarbakır arasında yapılacak bir yolculukta, seçilen vasıtanın türü gidilecek mesafeyi de belirlemektedir. Bu iki şehir arasında yapılacak bir seyahatte hususi bir araç tercih edilmesi halinde yaklaşık 228 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs seçilmesi halinde 236 kilometre, uçağa binilmesi halinde ise 170 kilometrelik bir mesafe kat edilmektedir.

Malatya Diyarbakır Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki vilayet arasında mesafede olduğu gibi Malatya ile Diyarbakır arasında yapılacak bir seyahatte, seçilen ulaşım şekli yolculuk esnasında harcanacak zamana da etki etmektedir. Kişiye özel hususi bir araçla bu iki nokta arasında yapılan yolculuklar yaklaşık 3 saat, şehirlerarası yolcu taşıma kabiliyeti olan bir otobüsle yaklaşık 4 saat 45 dakika, uçakla ise 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Diyarbakır Malatya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır ile Malatya arasında yapılacak olan seyahatlerde kullanılacak olan güzergâh D885 karayolu ve D300 karayolu olup, bu seyahat yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir. Hesaplanan bu seyahat süresi, karayollarında uygulanmak olan tüm hız ve trafik kuralları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Diyarbakır Malatya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır’dan hareket ederek Malatya’ya ulaşmak isteyen biri eğer ki; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü tercih ederse, bu yolculukta harcayacağı süre yaklaşık olarak 4 saat 45 dakikadır. 5 saate yaklaşan bu yolculuk süresine seyahat esnasında verilen molalar da dahil edilmiştir.

Diyarbakır Malatya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır Havalimanı ile Malatya Havalimanı arasında planlanan bir uçuş 170 kilometreden meydana gelmekte ve yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika sürmektedir.