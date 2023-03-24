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Kayseri Malatya Arası Kaç Km?

Kullanılan vasıtalara göre iki şehir arasındaki mesafeler şekillenmektedir. İki şehir arasındaki mesafe; D300 üzerinden 335 km, Elbistan-Malatya Yolu üzerinden 345 km ve Malatya - Sivas Yolu üzerinden 375 km’ye denk gelmektedir.

Kayseri Malatya Arası Kaç Saat?

Ülke genelinde şehirlerarası yolculuklarda en çok tercih edilen ulaşım alternatifleri otobüs ve arabalardır. Havayolu ulaşımı ise yeni yeni kendinden söz ettirmeye başlamıştır. Kayseri Malatya arası araçla ortalama 4 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Bölgeye otobüsle ulaşım ise 5 saati bulmaktadır. Havayoluyla ulaşım bu iki şehir arasındaki ulaşım seçeneklerinden daha geri planda kalmaktadır. Çünkü ancak iki şehir arasında aktarmalı olarak uçuşlar gerçekleşmektedir. Dolayısıyla karayolunu kullanarak çok daha kısa sürede gideceğiniz bölgeye uçakla daha uzun sürede gidebilirsiniz.

Malatya Kayseri Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla ulaşım özellikle çocuklu aileler için konforun karşılığıdır. Küçük çocuğu bulunan aileler için kimi zaman yolculuklar zorlayıcı olabilmektedir. Özellikle otobüs tarzı toplu ulaşım araçlarında bebek ağlama sesinden ya da gürültüden rahatsız olabilecek vatandaşlar bulunduğundan dolayı pek çok aile kişisel arabasıyla seyahat etmeyi tercih etmektedir. Peki, Malatya Kayseri arası arabayla kaç saat sürmektedir?

D300 karayolu üzerinden 4 saat 18 dakika,

Elbistan-Malatya Yolu üzerinden 4 saat 50 dakika,

Malatya - Sivas Yolu üzerinden 5 saat 7 dakika sürmektedir.

Malatya Kayseri Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Otobüs firmaları ülkemiz için gözde olan ulaşım seçeneklerinden biridir. Çünkü ülkemizde bir uçtan bir uca uzanan geniş karayolları, otobanlar bulunmaktadır. Bu da otobüsle seyahati kolaylaştırmaktadır. İki şehir arasında taşımacılık hizmeti sağlayan pek çok otobüs firması yer almaktadır. Malatya ile Kayseri arası ulaşım otobüsle 5 saat kadar sürmektedir.

Malatya Kayseri Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Gelişen teknolojiyle birlikte havayoluyla ulaşım kendini her geçen gün yenilemekte, yolcularını konforlu bir yolculuk sunmak için hizmetlerini genişletmektedir. Ülkemizde de saatler süren yolculuklar uçakla 1 ya da 2 saatte tamamlanmaktadır. Ancak bu saydığımız aktarmasız uçuşlar için geçerlidir.

Genellikle birbirlerine yakın konumlanan şehirlerarasında aktarmasız olarak uçuş imkânları sağlanmamaktadır. Bu sebeple de bir sonraki uçağın piste inmesine beklerken süre geçmekte ve ulaşacağımız şehre karayollarına göre daha geç ulaşım sağlanmaktadır. Bunlardan biri de Malatya ile Konya ilimizdir. İki şehir arasında ancak aktarmalı olarak ulaşım sağlanmaktadır. Aktarmalı olarak iki il arasındaki en kısa uçuş süresi 7 saat kadar sürmektedir.

ANKARA - BARTIN ARASI KAÇ KM?