Ağır hasarlı bina yıkılırken kepçe evine zarar verdi; girip temizlik yaptı KAHRAMANMARAŞmerkezli depremden etkilenen Malatya'da, ağır hasar gören 6 katlı binanın yıkımında, yanındaki hafif hasarlı 7 katlı apartman da kepçenin değmesiyle hasar gördü. Ersin Aslan, apartmanın en üst katındaki dairesine giren tuğla parçalarını temizledi.

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremden etkilenen Malatya'da, ağır hasar gören 6 katlı binanın yıkımında, yanındaki hafif hasarlı 7 katlı apartman da kepçenin değmesiyle hasar gördü. Ersin Aslan, apartmanın en üst katındaki dairesine giren tuğla parçalarını temizledi.

Olay, sabaha karşı, Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Depremde, ağır hasar gören 6 katlı binanın yıkımı sırasında, kepçe yan taraftaki hafif hasarlı 7 katlı apartmanın duvarına değip hasar oluşturdu. Olayı öğrenip, apartmanın en üst katındaki dairesine gelen Ersin Aslan, evinin içine düşen tuğlaları temizledi. Duvarı yıkılan eve giren Ersin Aslan, tuğlaları aşağı attı. Sokaktan geçenlerin uyarılarına aldırmayan Aslan, "Bir şey olmaz, evimi temizliyorum" diyerek, temizliğe devam etti.