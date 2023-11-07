Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı çözüm noktasında Türkiye her türlü politikayı ortaya koymakta (2)

'FIRSATÇILIĞADÖNÜŞENFİYAT ARTIŞLARI HELE Kİ DEPREM BÖLGESİNDE KABUL EDİLEMEZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapımı tamamlanan Beton Santralleri ve Asfalt Plentleri'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, deprem sonrası Malatya´da fahiş oranda hızla artan beton fiyatlarına dikkat çekerek, asla fırsatçılık yapılmasına izin vermeyeceklerini, yatırımlarla Malatya´nın kalbinin artık daha gür atacağını söyledi.

'FIRSATÇILIK YAPANLARA ETKİLİ DENETİM YOLDA'

Malatya şehir merkezinde 8 bini aşkın ticari yapı ile birlikte 3 bini aşkın konutun yapımına başlanacağını kaydeden Yılmaz, "Bir kısmı başladı, gerisi de gelecek. Şehir merkezi yeniden inşa edildiğinde Malatya´nın da kalbi daha gür atacak. Malatya´da bugün depremden sonra ihtiyaç duyulan beton ihtiyacını karşılamak üzere hızlı şekilde faaliyete geçirilen beton santrallerini ve asma plentini hizmete açıyoruz. Bu hizmet sadece Malatya için değil bütün bölge için olan bir tesisin açılışında bulunuyoruz. Bu tesisler ihtiyacı karşılamanın yanı sıra fahiş fiyatların önüne de geçmede önemli rol oynuyor. Neredeyse yarı yarıya bir fiyat düşüşü yaşandı. Hiçbir işletmeyi kontrolsüz bırakmamak gerekir. Fırsatçılık yapmaya çalışanları etkili bir denetimle cevap vermeye devem edeceğiz. Gerekirse ilave düzenlemeler de yaparız. Bir kez daha uyarıyoruz, kimsenin kazanmasına karşı değiliz. Elbette işletmeler kazanacak ama maliyetlerden ve makul bir kardan öteye fırsatçılığa karışan fiyat artışları hele hele deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilmez. Dolayısıyla bu konuda müsamaha etmeyeceğiz. Gerekli yaptırımlar uygulayacağımızı açık ve net şekilde söylemek isterim" dedi.

Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra santrallerin açılışı yaptı.