Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        5 ilde 'yolsuzluk' operasyonunda 7 tutuklama

        MALATYAmerkezli 5 ilde kamu, kurum ve kuruluşlarında 'yolsuzluk' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 ilde 'yolsuzluk' operasyonunda 7 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYAmerkezli 5 ilde kamu, kurum ve kuruluşlarında 'yolsuzluk' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, Ankara, İstanbul, Artvin ve Kars'ta usulsüz şekilde arsa satışı yaparak 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' suçlarını işleyerek kamuyu 10 milyon 450 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 7 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda usulsüz şekilde hazırlanan ihale ve satış işlemlerine ait belgeler ile belediye encümen kararları, bu işlemleri gerçekleştiren kişilere ait kamera görüntüleri ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Malatya - Taha AYHAN

        2023-11-09 16:48:58

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasın...
        GÜNCELLEME - Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasın...
        Malatya'da 10 Kasım mesajları
        Malatya'da 10 Kasım mesajları
        Battalgazi Belediyesi 1200 personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı ald...
        Battalgazi Belediyesi 1200 personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı ald...
        Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesinde buğday tohumları toprakla buluştu
        Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesinde buğday tohumları toprakla buluştu
        Eşinin öldürdüğü kadın, toprağa verildi
        Eşinin öldürdüğü kadın, toprağa verildi
        Malatya'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Malatya'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı