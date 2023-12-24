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        Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı

        IRAK'ınkuzeyindeki saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:20
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        Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı
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        IRAK'ınkuzeyindeki saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı ortaya çıktı.

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kılıç Harekatı bölgesinde düzenlenen terör saldırısında Emre Taşkın'ın da aralarında bulunduğu 6 asker, şehit oldu. Malatyalı şehit Emre Taşkın'ın 11 Ekim 2016'da sosyal medya hesabından, 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Şehadet haberinin ardından Taşkın'ın bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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