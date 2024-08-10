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        Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı

        1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:52 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:55
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        Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı
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        1. Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Pendikspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, müsabakaya çıkmadı.

        1. Lig'in ilk haftasında Ümraniye Stadı'nda oynanması beklenen Yeni Malatyaspor - Pendikspor müsabakası Malatya ekibinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Pendikspor ise sahaya tam kadro çıkarken, Yeni Malatyaspor'un sahaya gelmemesi sonrası soyunma odasına gitti. Pendikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1. Lig'in ilk haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor karşılaşması, rakibimiz sahaya çıkmadığı için maçın hakemi Ömer Faruk Gültekin tarafından iptal edilmiştir. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir" ifadeleri kullanıldı.

        Yeni Malatyaspor Kulübü'nden ise karşılaşmaya çıkmama konusuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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