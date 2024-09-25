Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Nuran toprağa verildi

Bostanbaşı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde Recep Karayiğit, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'e tabancayla ateş etti. Nuran Karayiğit, kanlar içinde yere yığıldı. Recep Karayiğit'in otomobiliyle hastaneye götürdüğü Nuran Karayiğit, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

MALATYA'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabanca ile vurulan Nuran Karayiğit (37), toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.