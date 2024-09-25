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        Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Nuran toprağa verildi

        MALATYA'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabanca ile vurulan Nuran Karayiğit (37), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:09
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        Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Nuran toprağa verildi
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        MALATYA'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabanca ile vurulan Nuran Karayiğit (37), toprağa verildi.

        Bostanbaşı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde Recep Karayiğit, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'e tabancayla ateş etti. Nuran Karayiğit, kanlar içinde yere yığıldı. Recep Karayiğit'in otomobiliyle hastaneye götürdüğü Nuran Karayiğit, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        3 çocuk annesi Nuran Karayiğit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle vakti Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından Nuran Karayiğit, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan Recep Karayiğit'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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