Ağır hasarlı bina çöktü; enkaz altında kalan iş makinesinin operatörü yaralandı (2)
YARALIKURTARILDIMalatya'da yıkım çalışmaları sırasında çöken 4 katlı binanın enkazının altında kalan iş makinesinin operatörü Hamza Çetin, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla yaralı kurtarıldı.
YARALIKURTARILDI
Malatya'da yıkım çalışmaları sırasında çöken 4 katlı binanın enkazının altında kalan iş makinesinin operatörü Hamza Çetin, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. Çetin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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