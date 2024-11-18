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        Ağır hasarlı bina çöktü; enkaz altında kalan iş makinesinin operatörü yaralandı (2)

        YARALIKURTARILDIMalatya'da yıkım çalışmaları sırasında çöken 4 katlı binanın enkazının altında kalan iş makinesinin operatörü Hamza Çetin, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla yaralı kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:50
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        Ağır hasarlı bina çöktü; enkaz altında kalan iş makinesinin operatörü yaralandı (2)
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        YARALIKURTARILDI

        Malatya'da yıkım çalışmaları sırasında çöken 4 katlı binanın enkazının altında kalan iş makinesinin operatörü Hamza Çetin, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. Çetin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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