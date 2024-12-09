Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile yollarını ayırdı

"Futbol sorumlumuz Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz."

Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni Malatyaspor Kulübü, 23 Ekim 2024 tarihinde teknik sorumlu olarak anlaşmaya vardığı eski futbolcusu Adem Büyük ile yollarını ayırdığı açıkladı.

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