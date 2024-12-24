Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Batuhan'ın ölümüyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

        MALATYA'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada başından vurulan Batuhan Kökovalı'nın (26) ölümüyle ilgili 3 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Batuhan'ın ölümüyle ilgili 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada başından vurulan Batuhan Kökovalı'nın (26) ölümüyle ilgili 3 şüpheli, yakalandı.

        Olay, dün saat 05.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Ş.F.A., G.B. ve B.Ş. ile husumetli oldukları Batuhan Kökovalı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Batuhan Kökovalı, tabancayla başından vuruldu. Kökovalı, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Batuhan Kökovalı, kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Silahlı kavgada başından vurulan Batuhan öldü
        Silahlı kavgada başından vurulan Batuhan öldü
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da gençlerle buluştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da gençlerle buluştu:
        Bakan Bak: Spor kulüpleri ve STK'lar toplumun çimentosudur (2)
        Bakan Bak: Spor kulüpleri ve STK'lar toplumun çimentosudur (2)