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        Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

        MALATYA'da, ambulans ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:41 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:45
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        Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
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        MALATYA'da, ambulans ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Malatya- Pütürge karayolu üzerinde meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 44 AAD 347 plakalı ambulans ile Büyükşehir Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 44 AGP 092 plakalı kamyonet Tokluca mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Ambulans ve kamyonetin devrildiği kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Batıbey'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların yoldan çekilmesi ile tekrar ulaşıma açıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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