Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malatya- Pütürge karayolu üzerinde meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 44 AAD 347 plakalı ambulans ile Büyükşehir Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 44 AGP 092 plakalı kamyonet Tokluca mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Ambulans ve kamyonetin devrildiği kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Batıbey'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların yoldan çekilmesi ile tekrar ulaşıma açıldı.

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