Malatya'da kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Sivas kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Y.T.’nin kontrolünü yitirdiği 44 ABE 629 plakalı kamyonet, önünde seyreden Y.A.'nın kullandığı 50 ABH 045 plakalı kereste yüklü TIR'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Y.T. ile yanında bulunan Ali Genç yaralandı. Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Genç, yaşamını yitirdi.

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