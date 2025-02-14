Sporcuların öldüğü Kırçuval Otel davasında mahkeme heyeti, yıllara göre fotoğraflı rapor istedi
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde 10'u sporcu 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel davasının 4'üncü duruşması görüldü.
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde 10'u sporcu 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel davasının 4'üncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, otelin yıllara göre fotoğraflarının temin edilerek, herhangi bir değişim olup olmadığının raporlanmasına karar verdi.
Dabakhane Mahallesi'ndeki 7 katlı Kırçuval Otel, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Enkazda 6 voleybol, 4 ampute sporcunun bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otelin sahibi Zafer K. tutuklandı ancak 3 ay sonra yapılan itiraz ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının ardından eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Zafer K.'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI
İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; otelin 1994 yılında yapıldığı ve 2006'da tadilat gördüğü vurgulanarak ilk statik proje ile tadilat sonrası statik projede değişiklikler olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda, otelin ilk statik projesinde yer alan 33 kolon sayısının 2006'da yapılan tadilat sonrası 28'e düştüğü belirtildi. Savcı, iddianamede sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. İddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.
Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; yıkılan otelde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra tutuksuz sanıklar Zafer K., Saffet K., Aziz Murat P., Fırat P., Alper Y., Fatma A., Serpil Y. ve Hayriye D. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.
'OTELİN HASAR TESPİTİNE KATILDIĞIMI HATIRLAMIYORUM'
Mahkemede tanık olarak dinlenilen ve 24 Ocak 2020 Elazığ depremi sonrası Malatya'da hasar tespit çalışmalarına katıldığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye çalışanı Şükrü Karaca, "Elazığ depremi sonrası kentte binden fazla binanın hasar tespit çalışmasına katıldım. Kırçuval Otel'in hasar tespit çalışmasına katıldığımı hatırlamıyorum. Hasar tespit çalışmalarını ilk etapta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki personellerin belirttikleri şekilde yapıyorduk. 2 ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sayfasından yayınlanan videoya göre hareket ederek yaptık" dedi.
'ACILARIMIZI DİNDİRİN, LÜTFEN ADALETİ SAĞLAYIN'
Kırçuval Otel’in yıkılması sonucu hayatını kaybeden voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş, SEGBİS aracılığıyla katıldığı mahkemede, acıların dindirilmesi için sanıkların ceza alması gerektiğini istediklerini belirterek, "2 yıl oldu. 2 yıldır yaşamıyoruz. Evlatlarımızın katilleri nefes alıyor, nefes alamıyoruz. Otelin Elazığ depreminde ağır hasar aldığını sağır sultan duydu ama ispatlayamıyoruz. Otelin sahibinin o dönemde belediye başkan yardımcısı olması ve siyasi otoritesiyle müdahale ettiği açıktır. Acılarımızı dindirin, lütfen adaleti sağlayın" diye konuştu.
LOG KAYITLARI TALEBİ REDDEDİLDİ
Otelin enkazında hayatını kaybeden voleybolcu Emincan Kocabaş'ın babası Bülent Kocabaş ise "Bedenen Eskişehir'deyim ama 2 yıldır ruhen Kırçuval Otel'in enkazının başındayız. Sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.
Müşteki avukatlar ise 2020 Elazığ depreminde yapılan hasar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemine yüklenen LOG kayıtlarını talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Malatya Valiliği, Battalgazi ve Yeşilyurt kaymakamlıklarından 2020 Elazığ depremi sonrası Malatya'da ağır, orta ve az hasarlı binalara ilişkin düzenlenen bir liste varsa istenilmesine hükmeden mahkeme heyeti, bilirkişi ataması yapılarak Kurçuval Otel'in Google Earth üzerinden yıllara göre fotoğraflarının alınarak binanın dıştan herhangi bir değişim olup olmadığının raporlanmasına karar verdi. Diğer yandan bir önceki duruşmada Kırçuval Otel'in arka kısmında bulunan Gözde İş Hanı ile ilgili 2020 Elazığ depremi sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden istenen evrakın akıbetinin sorulması için müzakere yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.