Sporcuların öldüğü Kırçuval Otel davasında mahkeme heyeti, yıllara göre fotoğraflı rapor istedi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde 10'u sporcu 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel davasının 4'üncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, otelin yıllara göre fotoğraflarının temin edilerek, herhangi bir değişim olup olmadığının raporlanmasına karar verdi.

Dabakhane Mahallesi'ndeki 7 katlı Kırçuval Otel, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Enkazda 6 voleybol, 4 ampute sporcunun bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otelin sahibi Zafer K. tutuklandı ancak 3 ay sonra yapılan itiraz ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının ardından eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Zafer K.'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; otelin 1994 yılında yapıldığı ve 2006'da tadilat gördüğü vurgulanarak ilk statik proje ile tadilat sonrası statik projede değişiklikler olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda, otelin ilk statik projesinde yer alan 33 kolon sayısının 2006'da yapılan tadilat sonrası 28'e düştüğü belirtildi. Savcı, iddianamede sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. İddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; yıkılan otelde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra tutuksuz sanıklar Zafer K., Saffet K., Aziz Murat P., Fırat P., Alper Y., Fatma A., Serpil Y. ve Hayriye D. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

'OTELİN HASAR TESPİTİNE KATILDIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Mahkemede tanık olarak dinlenilen ve 24 Ocak 2020 Elazığ depremi sonrası Malatya'da hasar tespit çalışmalarına katıldığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye çalışanı Şükrü Karaca, "Elazığ depremi sonrası kentte binden fazla binanın hasar tespit çalışmasına katıldım. Kırçuval Otel'in hasar tespit çalışmasına katıldığımı hatırlamıyorum. Hasar tespit çalışmalarını ilk etapta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki personellerin belirttikleri şekilde yapıyorduk. 2 ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sayfasından yayınlanan videoya göre hareket ederek yaptık" dedi.