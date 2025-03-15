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        Malatya'da otomobil, TIR'a çarptı; karı- koca ile çocukları öldü

        MALATYA'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Emin Menteş (70), eşi Saadet Menteş (67) ve çocukları Murat Menteş (46) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 00:43 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:45
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        Malatya'da otomobil, TIR'a çarptı; karı- koca ile çocukları öldü
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        MALATYA'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Emin Menteş (70), eşi Saadet Menteş (67) ve çocukları Murat Menteş (46) yaşamını yitirdi.

        Kaza, öğle saatlerinde Hacıyusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Menteş yönetimindeki 44 EM 449 plakalı otomobil, Ö.F.E. yönetimindeki 23 FT 426 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Murat ile annesi Saadet ve babası Emin Menteş, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan karı- koca ve oğulları doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emin, Saadet ve Murat Menteş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nın morguna kaldırıldı.

        TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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