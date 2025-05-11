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        Karnında bebeği ile öldürülen Beste'nin mezarına Anneler Günü ziyareti

        MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde eşi Alican Kızılay tarafından başından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede karnındaki 8 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Beste Kızılay'ın (22) ailesi 'Anneler Günü'nde kızlarının mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:50
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        Karnında bebeği ile öldürülen Beste'nin mezarına Anneler Günü ziyareti
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        MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde eşi Alican Kızılay tarafından başından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede karnındaki 8 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Beste Kızılay’ın (22) ailesi 'Anneler Günü'nde kızlarının mezarını ziyaret etti.

        Olay, 10 Nisan 2025 tarihinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü gelen Alican Kızılay, 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay ile tartıştı. Tartışma sırasında Alican Kızılay, eşi Beste'yi başından vurdu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beste Kızılay, karnındaki bebeği ile yaşamını yitirdi.

        ‘Anneler Günü'nde ailesi, bebeği ile birlikte defnedilen kızları Beste'nin mezarını ziyaret etti. Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, eşi Gülay ve kızları Buse ile çiçeklerle süslediği kızının kabri başında dua ederek onun ‘Anneler Günü'nü kutladı.

        Ahmet Fuat Özhan, başta kızı Beste olmak üzere tüm annelerin gününü kutladığını belirterek, "Kızım yavrusunu kucağına alamadı. Ahirete göçen kızım elbette ki cennette yavrusunu kucağına alıp bağrına basmıştır. Bugün Anneler Günü ve kızımı bugünde de yalnız bırakmadık. Tekrardan kızımın günün tebrik ediyorum. Ve bir daha böyle acılar yaşanmasın istiyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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