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        Malatya'da şehitlik ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:54
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        Malatya'da şehitlik ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Malatya’da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kurban Bayramı arifesinde yakınlarını kaybeden aileler şehitlik ve mezarlıklara akın etti. Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ile birlikte 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitirenlerin yakınları mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kaybettiği yakınlarının kabrini ziyaret eden Metin Yiğit, üzüntülü olduklarını belirterek, "Allah bir daha böyle bir afeti yaşatmasın bizlere. Çok zor günler yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik ve her bayram olduğu gibi bu bayrama da bir yanımız eksik, buruk giriyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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