Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

MALATYA'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Aziz Açıkkaşlı (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Aziz Açıkkaşlı idaresindeki 44 AGJ 096 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Açıkkaşlı, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aziz Açıkkaşlı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.