Koruma ağlarına takılan yabani keçiler kurtarıldı
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dağlık alanda koruma ağına takılan 2 yabani keçiyi itfaiyeciler kurtardı.
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dağlık alanda koruma ağına takılan 2 yabani keçiyi itfaiyeciler kurtardı.
Pütürge ilçesi Poskıran Mahallesi'nde dağlık alanda dolaşan 2 yabani keçi, dağda kaya parçalarının düşmesini önlemek amacıyla serilen koruma ağına takıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlarla koruma ağlarına takılan 2 yabani keçiyi zarar vermeden kurtardı. Kurtarılan keçiler yeniden doğaya salıverildi.
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