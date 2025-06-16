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        Kargaların saldırısına uğrayan trafik polisi zor anlar yaşadı

        MALATYA'da trafik polisi, görev yaptığı kavşakta kargaların saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:15
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        Kargaların saldırısına uğrayan trafik polisi zor anlar yaşadı
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        MALATYA'da trafik polisi, görev yaptığı kavşakta kargaların saldırısına uğradı. Kendisine doğru kanat çırpan kargaları gören polis, ekip otosuna binerek kurtuldu.

        Turgut Özal Bulvarı’nda kavşakta görev yapan trafik polisine kargalar saldırdı. Kendisine doğru hızla hamle yapan kargaları gören trafik polisi, kargaları kovalamaya çalışsa da çabası yetersiz kaldı. Zor anlar yaşayan polis, ekip otosuna binerek kargaların saldırısından kurtuldu. O anlar, çevredeki bir vkişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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