Kargaların saldırısına uğrayan trafik polisi zor anlar yaşadı
MALATYA'da trafik polisi, görev yaptığı kavşakta kargaların saldırısına uğradı.
MALATYA'da trafik polisi, görev yaptığı kavşakta kargaların saldırısına uğradı. Kendisine doğru kanat çırpan kargaları gören polis, ekip otosuna binerek kurtuldu.
Turgut Özal Bulvarı’nda kavşakta görev yapan trafik polisine kargalar saldırdı. Kendisine doğru hızla hamle yapan kargaları gören trafik polisi, kargaları kovalamaya çalışsa da çabası yetersiz kaldı. Zor anlar yaşayan polis, ekip otosuna binerek kargaların saldırısından kurtuldu. O anlar, çevredeki bir vkişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
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