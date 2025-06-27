Adalet Bakanı Tunç, Malatya'da (3)

'DARBECİLERİNYAZDIĞI BİR ANAYASA İLE HALA YÖNETİLİYORUZ, BU TÜRKİYE'NİN VE MİLLETİMİZİN HAK ETMEDİĞİ BİR DURUM'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberindeki heyet ile Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, bazı televizyon programlarında bir takım kararlardan yola çıkarak onları siyasallaştırarak kara propaganda yapılmaya çalışıldığını belirtti. Bakan Tunç, yargıyı yenileyerek ihtiyaca cevap verir hale getirdiklerini ifade ederek şunları söyledi.

"Adalet mülkün temelidir. Adaletin hakkı ile tecelli ettiği yerde güven olur, vatandaşlar barış içerisinde yaşarlar ve o nedenle devletin temeli adalettir. Adalet insan onurunu ve haklarını korumaktır. Bu nedenle 23 yıldan bu yana güvenilir adalet sisteminin tesisi anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli mesafeler aldık. 80 yıldan bu yana uygulanan ve artık çağın ihtiyacına cevap vermeyen hatta başka ülkelerde ihtibas olarak Türkçeye çevirerek 80 yıl boyunca uygulayarak 2000'li yıllara geldik. Ne zaman yerli ve millilik öne çıktı, kendi kanunlarımızı kendi bilim adamlarımızın katkıları milletvekillerimiz oyları ile kabul ederek yeniledik ve ihtiyaca cevap verir hale getirdik. Sadece temel kanunlarımızı yenilemekle kalmadık. Anayasa değişiklikleri ile temel haklara daha güvence getirdik. Hak arama yollarını arttırdık. Vatandaşlarımızın yargıya gitmeden hakkını arayabilmesi için Kamu Denetçilik Kurumu'nu hayata geçirdik. Kişisel Veriler Kanunu çıkardık. Bilgi edinme hakkını yasal güvencelere kavuşturduk. Vatandaşlarımıza Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanıdık. 23 yılda ülkemizin fiziki kalkınmasını sağlamaya çalışırken diğer yandan da Türkiye'nin darbelere karşı dayanıklı olması için büyük bir mücadele verdik. Milletimizle beraber darbelere muhtıralara karşı koyduk. Bir daha bu ülkede bu karanlık girişimlerin gerçekleşmemesi için anayasamızda önemli adımlar attık. Darbeciler yargılanamaz diye hüküm vardı kaldırdık. Sıkıyönetim gerektiğinde ilan edilebilir diye hüküm vardı kaldırdık. Ana Yasımızı vesayetçi ruhtan arındırmak için mücadele ettik. Anayasa Mahkemesi'nin yapısını Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik. Tüm bu değişiklikler milletimizin onayı ile vesayetçi ruhu ortadan kaldırma amacı ile yapıldı. Darbecilerin yazdığı bir Anayasa ile hala yönetiliyoruz. Bu Türkiye'nin milletimizin hak etmediği bir durum. Bu ülkede bir daha o darbeler karanlık girişimler olmasın diye Anayasa'mızda gerçekleştirdiğimiz o reform ve sessiz devrimler yeterli mi ? Bizce yeterli değil. Daha fazlasını milletimiz hak ediyor ve bu bizim milletimize olan borcumuz."

'TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE YOLUNDA BAŞTA ANAYASA OLMAK ÜZERE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HUZURLU BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzlaşmanın sağlanması halinde terörsüz Türkiye yolunda çocukların, milletin ve ülkenin geleceği için başta anayasa olmak üzere huzurlu bir Türkiye inşa etmek istediklerini ifade eden Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir dediğimde bundan rahatsız olanlar var. Televizyon programlarında denk geliyoruz. Bir takım kararlardan yola çıkarak onları siyasallaştırarak maalesef bir kara propaganda yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'yi geride gösteren Türkiye gerçekleri ile hiç uyuşmayan endekslerle nasıl yapıldığını ve hangi bağışçılar tarafından bildiğimiz o endekslerini alarak muhalefet maalesef yargı kurumlarımızı da töhmet altında bırakan bir karalama içerisine girebiliyor. 25 bin hakim ve savcımız hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Onların özlediği yargı sistemi vesayetçi darbecilere kol kanat geren bir yargı sistemi. Vesayetçi anlayışa destek olan 28 Şubatçıların önünde 'hazır ol' da duran, adeta cübbelerini onların önüne seren yargı sisteminden rahatsız olduklarını duydunuz mu? Duyamazsınız. Onların rahatsız oldukları yargı sistemi milli iradenin yanında duran 15 Temmuz'da milleti ile beraber darbecilere gözaltı yapan ve millet önünde hesap vermeyi sağlayan yargı sisteminden rahatsızlık duyuyorlar. Bugün yargı yolsuzluktan da hesap soruyor, arsızlıktan da hesap soruyor, milletin huzur ve güvenliğini bozanlardan da hesap soruyor. Bunu millet adına yapıyor" dedi.