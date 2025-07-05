Yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

İlçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'ndeki süs havuzunda yaralı bir leyleğin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı leyleği süs havuzundan çıkardı. Bitkin olduğu gözlenen leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedavi altına alındı.

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