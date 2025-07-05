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        Yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

        MALATYA'nın Darende ilçesinde, yaralı halde süs havuzuna konan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:55
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        Yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
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        MALATYA'nın Darende ilçesinde, yaralı halde süs havuzuna konan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'ndeki süs havuzunda yaralı bir leyleğin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı leyleği süs havuzundan çıkardı. Bitkin olduğu gözlenen leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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