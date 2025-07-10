Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

MALATYA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir kamyonun kasasında ve şüphelilerin adreslerinde 2 kilo 36 gram metamfetamin, 478 sentetik hap, 5 gram kannabinoid ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.