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        Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın ile anlaştı

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor teknik direktör Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:10
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        Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın ile anlaştı
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        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor teknik direktör Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı.

        Önümüzdeki sezon TFF 2’nci Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevi için Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın Teknik Direktörlük görevine Cafer Aydın getirilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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