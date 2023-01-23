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Malatyalı depremzedeler evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

AA

Malatyalı depremzedeler evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

MALATYA (AA) - YETER ERDİNE - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da depremin üçüncü yılında 5 bin konut hak sahiplerine teslim edildi.

Sivrice merkezli depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçeleri başta olmak üzere Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi.

Söz konusu ilçelerde bazı binalar yıkılırken çok sayıda bina da ağır hasar gördü.

Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelerin yanında hissetmesini sağladı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinden de 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremin ardından yapılan tespitlerde Malatya'da 7 bin 200'ün üzerinde ağır hasarlı bina, bağımsız bölüm olarak da 15 bin konut tespit edildiğini anlatan Şahin şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük, sadece Malatya'da değil tabi, depremden etkilenen başta Elazığ olmak üzere çok hızlı ve çok büyük bir kentsel dönüşüm ve deprem yaralarının sarılması operasyonu başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugün geldiğimiz noktada 8 bin 944 çeşitli kapsamlarda konut ihale edildi. Bugün itibarıyla bu konutların 5 bini teslim edildi, diğer işler de devam ediyor. TOKİ, bir kısmını afet kapsamında yapıyor, bir kısmını kentsel dönüşüm, yerinden dönüşüm, ya da sosyal konut kapsamında yapıyor."

Şahin, kırsalda 300 köy evinin ihalesinin coğrafi şartlar, mülkiyet ve benzeri nedenlerden beklediğini, Hekimhan'da ise 200 kadar çok katlı binanın yapılmasının planlandığını söyledi.

Bunların dışında yıkımların da bir taraftan devam ettiğini belirten Şahin şunları kaydetti:

"15 bin civarında ağır hasarlı bina yıktık, 800 kadar kaldı. Sadece 24 Ocak 2020 depreminde değil, öncesinde de depremlerde zarar görmüş ama yıkılmamış binalar vardı, bunların da yıkımına devam edeceğiz. Hatta vefat eden 4 vatandaşımız da geçmiş yıllarda depremden hasar görmüş, ağır hasarlı ancak yıkılmamış, içinde kalmaya devam edilen evlerde vefat etti. O yüzden biz ağır hasarlı binaların tamamını yıkmaya çalışıyoruz, yüzde 95'lere kadar geldik. Mahkeme süreçleri olan bazı binalar var, onlarla ilgili süreçler devam ediyor, bundan sonra da bu süreç devam edecek."

- "9 okul, 9 cami yapıldı"

Şahin, depremden zarar gören okulları da yeniden yaptıklarını dile getirerek "9 okul yapıldı, hepsi bitti, hazır. 9 da cami yapıldı, 5'i bitti, 4'ü bitmek üzere. Sadece konut değil çok sayıda ticarethane, ahırlar, yollar yapıldı." dedi.

Doğanyol ilçesine depremden sonra büyük yatırım yapıldığına değinen Hulusi Şahin şöyle devam etti:

"Doğanyol bir film platosu gibi, yıkılıp yeniden yapılmış bir ilçe var karşınızda. Gerçekten çok güzel oldu, binalar da çok güzel oldu. Vatandaşlarımıza teslimatlar da büyük oranda yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız da evlerine girmeye başladı, yaşam başlıyor. İlkbaharla birlikte buralar tamamen şenlenecektir. Emeği geçenlere, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve İçişleri bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir emeğin sonucudur. Yine bakanlıklarımızda, il müdürlüklerimizde görev yapan bürokratlarımız, yüklenici firma da gerçekten zor şartlarda, zor coğrafyada çok büyük işler yaptı. Hepsine şükranlarımı sunuyorum."

- "Doğanyol'da şehir yapıldı"

Şahin, depremden etkilenen Doğanyol ilçesinin yeni baştan kurulduğunu vurgulayarak, "Bir konut yapmak var, bir de şehir yapmak var. Konut yapacağınız zaman bir temel atarsınız, onun üzerine binayı inşa edersiniz ama şehir kuracağınız zaman her şeyi sıfırdan yapmanız gerekir, burada o yapıldı. Yollar, altyapılar yapıldı, içinden dere geçiyor, bu derenin ıslahı gerçekleştirildi, ticarethaneler, dükkanlar... Şehirle ilgili tüm işler, sosyal tesisler, okullar, camiler, hepsi yapıldı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna ve Malatya'nın da deprem kuşağının tam ortasında yer aldığına dikkati çeken Şahin, depremle yaşamayı öğrenmek, hasarlı binalarda yaşamak yerine devletin de bu konuda sağladığı bazı imkanları kullanarak binaları yenilemek gerektiğini anlattı.

- "Allah devletimizden razı olsun"

Doğanyol'da TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan evlerine geçen depremzedelerden Kadriye Ayyıldız ise yeni evine yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Evimiz güzel, memnunuz, oturuyoruz çok şükür, Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Zeynep Küçükdoğan ise depremde İstanbul'da olduğunu, döndüğünde evinin yıkıldığını aktararak eşyaları taşıdıklarını, sonra devletin kendilerine konut yaptığını söyledi.

Küçükdoğan, "Hükumetimizin biri bin olsun. Memnunuz. Eskiden yıkık evlerde oturuyorduk. Çok şükür, Allah razı olsun. Çok güzel, temiz temiz. Bu yaşa kadar böyle temiz ev mi gördük?" şeklinde konuştu.

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