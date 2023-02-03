Malatya'da yiyecek arayan dağ keçileri görüntülendi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde yiyecek arayan dağ keçileri, cep telefonuyla görüntülendi.

Sugeçidi Mahallesinde ikamet eden 42 yaşındaki Nihat Karaca, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan mahallede yiyecek arayan dağ keçilerini cep telefonuyla görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce koruma altına alınarak, popülasyonları takip edilen dağ keçilerinin sürü halinde karla kaplı dağlık alanda yiyecek araması ve sarp kayalıklarda yürümesi ilgi gördü.

Hayvancılıkla uğraşan Karaca, AA muhabirine, doğada gezmeyi sevdiğini söyledi.

Kırsal mahallede yürüyüş yaptığı esnada dağ keçilerine rastladığını belirten Karaca, "Daha önceden de rastlamıştım ama bu kadar kalabalık bir sürüye rastlamamıştım. Bu sürüyü cep telefonumla kayıt altına aldım. Dağ keçilerinin sayılarının artmış olması çok güzel. Yöremizde yaban hayvanlarının sayılarının artmasından memnunuz." ifadelerini kullandı.

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