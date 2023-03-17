Bakan Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda açıklama yaptı: (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda açıklama yaptı: (2)

AA

Bakan Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda açıklama yaptı: (2)

MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında vatandaşlarımızın kendi konutlarını, riskli konutlarını yenilemesi amacıyla kredi tutarımızı 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkarmış olduk." dedi.

Bakan Kurum, Malatya Valiliğinde düzenlenen Afet Koordinasyon Merkezi toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda incelemelerde bulunan Kurum, burada yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da ilk hasar tespitlerine göre 45 bin konut ve 25 bin köy evinde çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bir yıl içerisinde toplamda 650 bin konutun yapımını TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürüteceklerini ifade eden Kurum, yeni konutları yaparken sahada bilim insanları, akademisyenlerle çalışacaklarını belirtti.

Bilim insanları, akademisyenlerin önerileri ve fikirleri doğrultusunda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı çerçevesinde alt çalışma gruplarıyla en doğru ve sağlam zeminde konutların inşasını gerçekleştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Kurum, okulu, camisi, yeşil alanı ve sosyal alanlarıyla, şehrin içerisindeki demografik ve kültürel yapıyı koruyacak, şehrin dokusunu yeniden ayağa kaldıracak anlayış ile çalışma yaptıklarını söyledi.

Niyetlerinin bir an önce afetzedeleri sağlam, güvenli konutlara yerleştirmek olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Malatya'mız ve diğer afet bölgelerimizde aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Malatya'mızın huzurlu geleceği için Arapgir'den Battalgazi'ye, Doğanyol'dan Yeşilyurt'a, Doğanşehir'e kadar her toprağı birlikte inşa edeceğiz. 3 yıl önceki depremde söz verdiğimiz gibi yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek anlayışla yaptıysak bu deprem afetini de gece gündüz demeden bilim insanlarımızla, binlerce mimar ve mühendisimizle, çalışma arkadaşlarımızla, afetzede kardeşlerimizle omuz omuza vererek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tarihin en saygın medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Malatya'mızı, Anadolu'nun muhteşem şehri yapmak için emin olun gece gündüz gayret göstereceğiz."

İlk Evim ilk İşyerim Projesi kapsamında da kura çekimine ve inşaatlara devam edildiğine işaret eden Kurum, "11 ilimizde bütün çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz. Afetzede kardeşlerimizle el ele kol kola, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yıldır verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi inşallah Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde de sözümüzü tutmaya devam edeceğiz." dedi.

- Kentsel dönüşümde yeni dönem

Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girdiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Bir taraftan afet konutlarımızın bir taraftan sosyal konutların inşaatını yapacağız. Eş zamanlı inşa sürecini 81 ilimizde devam ettireceğiz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı, irademizi de daha da güçlendirmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ortak bir çalışma yürüttük. Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında vatandaşlarımızın kendi konutlarını, riskli konutlarını yenilemesi amacıyla kredi tutarımızı 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkarmış olduk. 1,49 faiz tavanı ve 1,49'luk faizin de 0,70'lik oranını bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte devletimiz karşılayacak. Vatandaşımız 0,79 faiz oranıyla 10 yıl vadede 1 milyon 250 bin lira çekerek kendi binasının yenilenmesine destek vermiş olacağız."

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için kentsel dönüşümü yapan firmalara, müteahhitlere de Hazine ve Maliyet Bakanlığı ile ilk kez teşvik vereceklerine işaret eden Kurum, "Riskli binalarda vatandaş ile anlaşan müteahhitler 12 ay ödemesiz 48 ay vadede 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Böylece vatandaşlarımızın konutlarının hızlı bir şekilde yapılma imkanına kavuşulmuş olacak. Kentsel dönüşümü hızlandıracak ve şehirlerin daha dirençli hale gelmesi için kararlılığımız bir kez daha ortaya koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Kurum, açıklamasının ardından TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.

(Bitti)


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: "Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız."
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Önümüzdeki hafta itibarıyla ...
Bakan Kurum: "876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık."
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 ...
Konteyner kentteki kadınlar örgüyle, çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Konteyner kentteki kadınlar örgüyle, çocuklar ...
Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için 1783 noktada çadır ve konteyner kuruldu
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için 1783 ...
Enkazdan çıkardığı dikiş makinesiyle çadırda yeni iş yerini kurdu
YEREL HABERLER Enkazdan çıkardığı dikiş makinesiyle çadırda yeni iş ...
Malatya'da kurulan 24 konteyner sınıfta eğitim ve öğretim sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da kurulan 24 konteyner sınıfta eğitim ve ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı ...
Meslek lisesiler Malatyalı depremzedeler için güneş enerjisi bankları kurdu
YEREL HABERLER Meslek lisesiler Malatyalı depremzedeler için güneş ...
Bakan Bilgin, deprem bölgesi için asgari ücret düzenlemesine yönelik açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, deprem bölgesi için asgari ücret ...
Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde normalleşme için bütün tedbirleri alıyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde normalleşme için ...
Malatya'da hasar gören BİK binasına yeni çalışma alanı verilmesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Malatya'da hasar gören BİK binasına yeni çalışma ...
Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde normalleşme için bütün tedbirleri alıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde normalleşme için ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Malatya'da açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Malatya'da ...
Malatya'da ağır hasarlı 7 katlı bina kendiliğinden çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı 7 katlı bina kendiliğinden ...
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ...
Deprem olunca ertelediği kemik iliği nakli bir ay sonra başarıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Deprem olunca ertelediği kemik iliği nakli bir ay ...
Malatya'da depremde ayakta kalan TOKİ konutlarına 100 metre mesafedeki bina ise yıkıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde ayakta kalan TOKİ konutlarına 100 ...
Kızılay gönüllüleri, onardıkları öğretmenevi yemekhanesinde günde 15 bin kişilik yemek hazırlıyor
YEREL HABERLER Kızılay gönüllüleri, onardıkları öğretmenevi ...
Depremler Malatya'nın Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
YEREL HABERLER Depremler Malatya'nın Darende ilçesinde 66 camide ...
Malatya'da depremde ağır hasar alan bina kendiliğinden çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da depremde ağır hasar alan bina ...
3 yaşındaki Devran, ailesinin; onlar da komşularının hayatını kurtardı
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Devran, ailesinin; onlar da komşularının ...
GÜNCELLEME - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak ...
Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ...
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.