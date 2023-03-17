Bakan Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda açıklama yaptı: (2)

MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında vatandaşlarımızın kendi konutlarını, riskli konutlarını yenilemesi amacıyla kredi tutarımızı 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkarmış olduk." dedi.

Bakan Kurum, Malatya Valiliğinde düzenlenen Afet Koordinasyon Merkezi toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda incelemelerde bulunan Kurum, burada yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da ilk hasar tespitlerine göre 45 bin konut ve 25 bin köy evinde çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bir yıl içerisinde toplamda 650 bin konutun yapımını TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürüteceklerini ifade eden Kurum, yeni konutları yaparken sahada bilim insanları, akademisyenlerle çalışacaklarını belirtti.

Bilim insanları, akademisyenlerin önerileri ve fikirleri doğrultusunda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı çerçevesinde alt çalışma gruplarıyla en doğru ve sağlam zeminde konutların inşasını gerçekleştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Kurum, okulu, camisi, yeşil alanı ve sosyal alanlarıyla, şehrin içerisindeki demografik ve kültürel yapıyı koruyacak, şehrin dokusunu yeniden ayağa kaldıracak anlayış ile çalışma yaptıklarını söyledi.

Niyetlerinin bir an önce afetzedeleri sağlam, güvenli konutlara yerleştirmek olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Malatya'mız ve diğer afet bölgelerimizde aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Malatya'mızın huzurlu geleceği için Arapgir'den Battalgazi'ye, Doğanyol'dan Yeşilyurt'a, Doğanşehir'e kadar her toprağı birlikte inşa edeceğiz. 3 yıl önceki depremde söz verdiğimiz gibi yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek anlayışla yaptıysak bu deprem afetini de gece gündüz demeden bilim insanlarımızla, binlerce mimar ve mühendisimizle, çalışma arkadaşlarımızla, afetzede kardeşlerimizle omuz omuza vererek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tarihin en saygın medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Malatya'mızı, Anadolu'nun muhteşem şehri yapmak için emin olun gece gündüz gayret göstereceğiz."

İlk Evim ilk İşyerim Projesi kapsamında da kura çekimine ve inşaatlara devam edildiğine işaret eden Kurum, "11 ilimizde bütün çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz. Afetzede kardeşlerimizle el ele kol kola, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yıldır verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi inşallah Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde de sözümüzü tutmaya devam edeceğiz." dedi.

- Kentsel dönüşümde yeni dönem

Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girdiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Bir taraftan afet konutlarımızın bir taraftan sosyal konutların inşaatını yapacağız. Eş zamanlı inşa sürecini 81 ilimizde devam ettireceğiz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı, irademizi de daha da güçlendirmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ortak bir çalışma yürüttük. Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında vatandaşlarımızın kendi konutlarını, riskli konutlarını yenilemesi amacıyla kredi tutarımızı 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkarmış olduk. 1,49 faiz tavanı ve 1,49'luk faizin de 0,70'lik oranını bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte devletimiz karşılayacak. Vatandaşımız 0,79 faiz oranıyla 10 yıl vadede 1 milyon 250 bin lira çekerek kendi binasının yenilenmesine destek vermiş olacağız."

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için kentsel dönüşümü yapan firmalara, müteahhitlere de Hazine ve Maliyet Bakanlığı ile ilk kez teşvik vereceklerine işaret eden Kurum, "Riskli binalarda vatandaş ile anlaşan müteahhitler 12 ay ödemesiz 48 ay vadede 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Böylece vatandaşlarımızın konutlarının hızlı bir şekilde yapılma imkanına kavuşulmuş olacak. Kentsel dönüşümü hızlandıracak ve şehirlerin daha dirençli hale gelmesi için kararlılığımız bir kez daha ortaya koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Kurum, açıklamasının ardından TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.

(Bitti)





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.