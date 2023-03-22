Depremzede çocuklar için hediyelerle gönderilen notlar sergilenecek

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Battalgazi Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara neden olduğu Malatya'ya çocukların yardımlarla birlikte gönderdiği duygu dolu notları sergileyecek.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, deprem bölgelerine yapılan yardımların Türk milletinin ne kadar kadirşinas, zor zamanların insanları olduğunu gösterdiğini anlattı.

Deprem bölgesinde bulunmayan insanların buradaki acıları televizyonlarda izlediğini aktaran Güder, "Çocuklarımız bize yardım etmek için çırpınıyorlar, anlamı çok büyük hediyeler gönderiyorlar. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler kendileri bir şeyler yapmaya çalışmışlar, annelerinden rica etmişler. Ördükleri atkı, bere ile gıda kolilerini göndermişler deprem bölgelerine. Yardım için çaba sarf etmişler, bu bizleri çok duygulandırdı. Necip bir millet olduğumuzu, geleceğimizin emin ellerde olduğunu gördük." diye konuştu.

Okullardan gelen yardımların dağıtıldığını, bazı kıyafetlerin arasından ise bir miktar para çıktığını, onların da giysilerle birlikte depremzede çocuklara verildiğini anlatan Güder, şöyle devam etti:

"Harçlıklar çıktı, 5 lira ile 100 lira arasında; maddi değeri az ama göndermeleri çok anlamlı. Elbise gönderirken içerisine 10 lira koymuş, öğrencilerimizin ne kadar hassas olduğunu bize gösterdi. Gelen notları belediyemizin teşhir salonunda panoya asacağız. Gelecek nesillere bunu aktarmamız lazım, bunlar çok anlamlı ve önemli. Bunların nesilden nesle aktarılması ve herkesin üzerinde düşünmesi gerekiyor."

- Yardım gönderen öğrenciyi telefonla aradı

Deprem bölgesine İstanbul'dan yardım, hediye ve mektup gönderen 11. sınıf öğrencisi Seval Nur Korkmaz'ı telefonla arayarak teşekkür eden Güder, "Gönderdiğiniz yardımları ve mektubunuzu aldık, depremzedelere gönderdik. Mektubunuzu okuduk, duygulandık, acımızı paylaştınız, çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin hassasiyet sahibi olması bizi mutlu etti. Yaralarımızı sarıyoruz, yardımda bulunanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Seval Nur Korkmaz ise, "Şu an duygulandım. Deprem bölgesinde yaşanan şeyler kolay değil, biz de destek olmak istedik. En yakın zamanda inşallah eskisinden daha iyi oluruz. Birbirimize kenetlenmemiz lazım, elimizden sadece bu geldi. Gönül isterdi ki daha farklı yardımlarda bulunayım." dedi.

- Kuru gıda kolilerinden notlar ve hediyeler çıktı

Belediye çalışanı Selahattin Kıbrıs ise iki gün önce gelen yardım tırındaki kuru gıda kolilerinin arasında hediyeler ve mektupların bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs, "Koliyi kenara ayırdık, daha sonra açtık. İçinden bu mektuplar ile hediyeler çıktı. Kolinin içinde küçük hediye paketlerinden mektuplar çıktı. Depremzede çocuklar için hediyelik eşya göndermişler. Notları görünce duygulandık." diye konuştu.

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