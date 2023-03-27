GÜNCELLEME 2 - Malatya'nın 8 ilçesinde depremden 49 gün sonra eğitim-öğretim başladı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'da 8 ilçede öğrenciler ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'nın bazı ilçelerindeki 141 okulda öğrenciler için 49 gün sonra ders zili çaldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Kale ilçesindeki İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelerek öğrencilerle görüştü.

Özdemir, gazetecilere, Malatya'nın 8 ilçesindeki 141 okulda, 12 bin 309 öğrenciyle eğitim öğretime başlandığını söyledi.

Depremden sonra da öğrencilerin geride kalmaması için tüm kademelerde öğretmenlerle öğrencilerin buluştuğunu ve kursların devam ettiğini aktaran Özdemir, bugünden itibaren ise 8 ilçede binalara girilmeye başlandığını ifade etti.

Özdemir, öğrencilerin yeniden okullarına kavuşmalarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimin o gülen yüzlerini görmek, öğretmen arkadaşlarımla birlikte bir okul çatısı altında olmak beni çok mutlu etti. Öğrencilerimde de aynı mutluluğu gördüm." dedi.

Okulun fiziki durumlarına ilişkin Özdemir, "Bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bilgi bekliyoruz. Birkaç tane okulumuz kaldı. Bunların dışında bize hasarsız bilgisi verildi. Ama 129 okulumuzda 11 bin 500 vatandaşımız kalıyor. Dolayısıyla onlar buraları boşaltmadan çocuklarımızı oraya alamıyoruz." bilgisini paylaştı.

- Öğrenciler okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

11. sınıf öğrencisi Selin Gümüş de buraya başka bir okuldan misafir öğrenci olarak geldiğini belirterek, "Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar okulumu özlediğimi fark ettim. Açıkçası okuluma kavuştuğum için çok mutluyum. Ülkece bu durumu atlatacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden İrem Su Deliktaş, okulunun depremden hasar almadığını belirterek, "Okuluma ve arkadaşlarıma kavuştuğum için mutluyum. Böyle bir ortamı çok özlemiştik. Bu atmosferi yaşamak çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

- Yazıhan'daki öğrenci nüfusu katlandı

Abdurrahman Serttaş İlk ve Ortaokulunda, Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç'ın katılımıyla tören düzenlendi ve ders zili yeniden çaldı.

Kılınç, AA muhabirine, şu an 9 ilkokul, 9 ortaokul, 1 imam hatip ortaokulu ve 2 lisede eğitim öğretim faaliyetlerine başladıklarını ifade etti.

Kısa sürede çocukların üzerinde oluşan travmayı atlatmaya çalışacaklarını anlatan Kılınç, "İlçemiz genelinde deprem öncesi 1617 öğrencimiz vardı ama şu an 3 bin dolayında öğrencimiz olabileceğini tahmin ediyoruz. Öğrenci kaydı için epey veli buraya da geldi." bilgilerini verdi.

Abdurrahman Serttaş İlkokuluna başka bir okuldan nakil olan 1. sınıf öğrencisi Utku Tutar da derslerin yeniden başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yeni okulunu çok sevdiğini ifade eden Tutar, "Burayı çok sevdim. Burada okumak istiyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı da çok sevdim. Kitap okuduk, alfabe çalıştık, sayı saydık. Eski okulumu hatırlattı. Sanki eski okulumda gibiyim." dedi.

- Darende, Hekimhan ve Arguvan

Darende ilçesinde 4 bin 500 öğrenci için ders zili çaldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından öğrenciler sınıflara girerek ders başı yaptı.

Öğrencilerdeki okula dönmenin mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı.

Hekimhan ilçesinde Sakarya İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardın ilk ders zili çaldı.

Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli, törende yaptığı konuşmada, ilçede yüz yüze eğitime geçildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce 8. ve 12. sınıflarımıza çadırda Destekleme Yetiştirme Kursu formatında eğitim ve öğretimimiz devam ediyordu. Şimdi ise her kademede bütün öğrencilerimiz eğitim-öğretime başladılar. Gelen öğrencilerimizin sayıları arttı, nakil ve misafir öğrencilerimiz çok, bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bazı okullarımızda öğrenci sayısının artmasından dolayı ikili öğretime geçeceğiz. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak. Köylerimize gelen öğrencilerimiz var, bu öğrencilerimizin eğitim ve öğretiminin aksamaması için taşıma yoluyla taşıyacağız. Servislerimiz yetmez ise ek servisleri ekleyeceğiz."

Arguvan ilçesinde de Atatürk İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Doğan ve Şube Müdürü Veysel Kurşun okulları gezerek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Arapgir, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de eğitim başladı.

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