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Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

MALTAYA (AA) - Malatya'nın Darende, Arapgir ve Arguvan ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Darende Hükümet Konağı önündeki tören, ilk olarak Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke'nin çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe protokolün katılımıyla etkinliğin yapılacağı Karakucak Güreş Sahası'na geçildi.

Buradaki etkinlik, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Keser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Sporcuların çeşitli gösteriler sergilediği, öğretmenlerin çeşitli şarkıları seslendirdiği etkinlik, dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Arapgir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ergül Bay, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı oratoryo gösterisiyle kutlamalar sona erdi.

Programa, İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, protokol üyeleri, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Arguvan Nazım Hikmet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Veysel Kurşun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli etkinliklerle kutlama yapıldı.

Törene, İlçe Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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