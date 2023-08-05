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        Malatya'da traktör ile ağaç silkeleme makinesi arasına sıkışan sürücü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:55
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        Malatya'da traktör ile ağaç silkeleme makinesi arasına sıkışan sürücü öldü
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        MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktör ile ağaç silkeleme makinesi arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

        Hasan Basri Bulut (60), Hekimhan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'ndeki kayısı bahçesinde 44 ACS 539 plakalı traktörüne bağlı ağaç silkeleme makinesiyle hasada gitti.

        Makineyi kontrol ettiği sırada hidroliğinin kalkması sunucu Bulut, traktörün tekeri ile silkeleme makinesi arasına sıkıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bulut, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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