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        İkizinden karaciğer nakliyle hayata tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:31
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        İkizinden karaciğer nakliyle hayata tutundu
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        MALATYA (AA) - HATİCE YETMEN - Malatya'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında karaciğeri ağır hasar alan 21 yaşındaki Hüseyin Akkaya'ya ikizinden karaciğer dokusu nakledildi.

        Akçadağ ilçesinde yaşayan Hüseyin Akkaya'nın karaciğeri, temmuz ayında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır hasar aldı.

        Hayati fonksiyonları kötüye giden Akkaya'nın tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.

        Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde yakınlarından yapılan tetkiklerinde sadece ikiz kardeşi Selin Akkaya ile dokularının uyuştuğu belirlenen Hüseyin, kardeşinden alınan doku ile hayata tutundu.

        - "Kardeşime can olmak istedim"

        Selin Akkaya, AA muhabirine, ikiziyle karaciğer dokusunun uyuştuğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

        Kardeşinin yaşaması için zorluklara katlandığını anlatan Akkaya, "Kardeşime can olmak, hayat olmak istedim. O süreç içerisinde hiçbir şey gözüm görmedi sadece kardeşim yaşasın istiyordum. Kardeşim çok şükür şu an iyi. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Bize kardeşimizin acısını yaşatmadılar ve sağlığımızı iyi düzeye getirdikleri için çok teşekkür ederim." dedi.

        Akkaya, ikiz kardeş olunca aralarındaki bağın farklı olduğunu, yapılan doku naklinin ardından kardeşine bağının daha da arttığını ifade etti.

        Anne Perihan Akkaya ise nakille oğlunun yeniden hayata döndüğünü belirterek, doktorlara teşekkür etti.

        Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde görevli Doç. Dr. Fatih Gönültaş ise kaza sonrası hastanelerine getirilen Hüseyin'in durumunu ciddi olduğunu belirterek, nakil sonrası hastanın hayata tutunduğunu söyledi.

        Gönültaş, şöyle devam etti:

        "Hüseyin gibi travma geçiren hastalar ya da trafik kazası travma sonrası karaciğer problemleri bizim sık gördüğümüz şeyler. Burada Hüseyin'in ikiz kardeşi Selin karaciğerinin yarısını vermek için çok ısrarcı oldu, biz de nakli gerçekleştirdik. Hüseyin nakilden yaklaşık iki gün sonra gözlerini açtı ve hayata tutunmaya başladı. Travmaya bağlı karaciğer naklini çok yapmıyoruz ama Hüseyin gibi genç-yaşlı hiç fark etmez ölümün kıyısında olan hastalarda da karaciğer naklini düşünmemiz gerekebiliyor. Hüseyin, kaybedebileceğimiz ya da herkes tarafından 'ölecek' diye düşünülen bir hastayken kardeşinin karaciğeriyle hayata tutundu. Bu da bizi çok mutlu etti."

        Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da hastanın ikiz kardeşinin bağışladığı karaciğerle yeniden hayata tutunmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

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