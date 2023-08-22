Hekimhan İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Toprak göreve başladı

MALATYA (AA) - Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan komiser İbrahim Toprak, görevine başladı.

Toprak, AA muhabirine, ilçede başta asayiş ve trafik hizmetleri olmak üzere kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli tedbirler alacaklarını söyledi.

Görevlerini yerine getirirken temel ilkelerinin hukukun üstünlüğü ve insan hakları olacağını aktaran Toprak, "İlçemizin huzur ve güven ortamına katkı sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam edecektir." dedi.