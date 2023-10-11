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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:47
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçadağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        5 kilo 600 gram esrar, 4 av tüfeği ve 3 cep telefonu ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla diğeri de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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