Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçadağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
5 kilo 600 gram esrar, 4 av tüfeği ve 3 cep telefonu ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla diğeri de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.