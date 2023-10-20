Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kale'de yapboz yarışması düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçe gençleri arasında yapboz yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kale'de yapboz yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Kale ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçe gençleri arasında yapboz yarışması düzenlendi.

        Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kale Belediyesi Gençlik Merkezinde yapılan yarışma, "Eksik parçalar tamamlansın, iyi olan kazansın" sloganı ile gerçekleştirildi.

        Yaş gruplarına göre üç kategoride yapılan etkinlikte, en kısa sürede yapbozu tamamlayan veya en fazla yapboz parçasını doğru olarak bir araya getiren yarışmacılar şampiyonluk ipini göğüsledi.

        Gençler zamana karşı kıyasıya mücadele ederken keyifli dakikalar yaşadı.

        Programa katılan Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında planlanan etkinliklerden birisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ana teması sabır ve dikkat olan puzzle yarışmasında gençlerimizle bir araya geldik. Gençlerimizin dikkat eksikliklerini gidermek, onların görsel hafızalarını geliştirmek ve problem çözme yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

        Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

        Programa Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Kale İlçe Emniyet Amiri Necmettin Budancamanak, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca, okul idarecileri, öğretmenler, vatandaşlar, gençler ve öğrenciler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Malatya'da 1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi
        Malatya'da 1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi
        4 yıl sonra ameliyatla gözleri açılan kadın: Malatya'da enkazları görünce i...
        4 yıl sonra ameliyatla gözleri açılan kadın: Malatya'da enkazları görünce i...
        Malatya'daki büyükşehir marketlerinde en az 1000 ürün yıl sonuna kadar mali...
        Malatya'daki büyükşehir marketlerinde en az 1000 ürün yıl sonuna kadar mali...
        AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Zühal Özer, gazetecilerle bir araya g...
        AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Zühal Özer, gazetecilerle bir araya g...
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası
        Darende'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Darende'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı