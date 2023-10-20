Kale'de yapboz yarışması düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçe gençleri arasında yapboz yarışması düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kale Belediyesi Gençlik Merkezinde yapılan yarışma, "Eksik parçalar tamamlansın, iyi olan kazansın" sloganı ile gerçekleştirildi.

Yaş gruplarına göre üç kategoride yapılan etkinlikte, en kısa sürede yapbozu tamamlayan veya en fazla yapboz parçasını doğru olarak bir araya getiren yarışmacılar şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gençler zamana karşı kıyasıya mücadele ederken keyifli dakikalar yaşadı.

Programa katılan Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında planlanan etkinliklerden birisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ana teması sabır ve dikkat olan puzzle yarışmasında gençlerimizle bir araya geldik. Gençlerimizin dikkat eksikliklerini gidermek, onların görsel hafızalarını geliştirmek ve problem çözme yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

Programa Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Kale İlçe Emniyet Amiri Necmettin Budancamanak, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca, okul idarecileri, öğretmenler, vatandaşlar, gençler ve öğrenciler katıldı.