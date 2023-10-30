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        Malatya'da 198 dilenciye para cezası uygulandı

        Malatya'da dilencilik yaptıkları belirlenen 198 kişi hakkında yasam işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:30
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        Malatya'da 198 dilenciye para cezası uygulandı
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        Malatya'da dilencilik yaptıkları belirlenen 198 kişi hakkında yasam işlem yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince kurulan Mobil Huzur ve Denetim ekibi, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, Malatya'da 2023'te 6 bin 734 denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Hanbay, yetki ve sorumluluklarındaki ana yol, cadde, kavşak, meydan ve bulvarlarda tespit edilen dilencilere yönelik denetimler yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Mobil Huzur ve Denetim ekibi olarak 2023 yılında 6 bin 734 denetim gerçekleştirilmiş olup, 4 bin 275 dilencilik faaliyeti engellenmiştir. Dilencilik yaptığı tespit edilen 198 kişiye yasal işlem yapılmış ve 58 bin 426 lira cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca dilencilerin üzerinden çıkan 3 bin 485 lira paraya ilgili mevzuat hükümlerince el konulmuştur. Vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimlere ara verilmeden devam edilecek olup yıl sonuna kadar dilencilik faaliyetlerini minimum seviyeye çekmek için ekiplerimiz üstüne düşen görevi yerine getireceklerdir. Vatandaşlarımızdan da duygu sömürüsü yapan dilencilere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz."

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