Kale'de muhtarlara aile eğitim programı kapsamında seminer verildi

Malatya'nın Kale ilçesinde muhtarlara aile eğitim programı kapsamında seminer verildi.

Malatya Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen seminerde konuşan sosyal çalışmacı Abdülhamit Uçar, ailenin yapısı ve işlevleri bakımından alternatifinin olmadığını belirterek, sağlıklı bir ailenin bir insanın hayatta sahip olabileceği en değerli hazine olduğunu söyledi.

Uçar, ailenin sağlayacağı manevi güç, olumlu değerler ve birliktelik duygusunun kişinin kendisini hayatta güçlü hissetmesini ve problemlerle başa çıkmasını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Sosyolog Uğur Kınay ise evinde yaşlı ve engelli bulunan ailelerle evde bakım hizmeti alan ailelere ihtiyaç duydukları alanlarda hizmet verdiklerini belirtti.

Sosyolog Gülşen Bulut da kurumun hizmet alanlarından sosyal ekonomik destek ücreti hakkında bilgi verdi.

Programa İlçe Emniyet Amir Vekili Necmettin Budancamanak, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe jandarma Komutanlığı personeli ve muhtarlar katıldı.