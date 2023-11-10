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        Malatya'da fiber kabloları kesen zanlı tutuklandı

        Malatya'da fiber kabloları keserek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:34
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        Malatya'da fiber kabloları kesen zanlı tutuklandı
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        Malatya'da fiber kabloları keserek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cevatpaşa Mahallesi Atlas Sokak'ta 9 Kasım'da, özel bir yayın kuruluşuna iletişim sağlayan Türk Telekom'a ait fiber kabloların kesilmesiyle ilgili Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliğince çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek hırsızlık zanlısının O.G. olduğu belirlendi.

        O.G'nin gözaltına alındığı olayla ilgili yapılan aramalarda, kablo ile doğalgaz saati ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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