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        Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

        Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 21:08
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        Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darende-Ayvalı yolunda yaptıkları uygulamada durdurdukları bir takside yolcu olarak bulunan O.E (29), H.S. (33) ve N.K'nin (52) üstünde yaptıkları aramada 4,30 gram esrar ve 3,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Şahısların uyuşturucuyu M.K'den (37) aldıklarını söylemeleri üzerine, Ayvalı Mahallesi'nde ikamet eden şüphelinin ikametinde arama yapılarak şüpheli polis merkezine götürüldü.

        Alınan ifadeler doğrultusunda 2 ikamette daha arama yapılarak S.S. (34), gözaltına alındı.

        Aramalarda toplam 4,16 gram kenevir tohumu ve 130 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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