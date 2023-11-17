Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Malatya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Kentte dün gece etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezinin güneyinde bulunan Beydağı'nın dorukları kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.

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