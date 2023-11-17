Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Malatya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Kentte dün gece etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezinin güneyinde bulunan Beydağı'nın dorukları kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Yapı Sistem Fabrikasını inceledi
        Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Yapı Sistem Fabrikasını inceledi
        Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı
        Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı
        Malatya'da hırsızlık operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da hırsızlık operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da Yeşilyurt Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası açıld...
        Malatya'da Yeşilyurt Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası açıld...
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası
        İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konu...
        İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konu...