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        Malatya'da orta hasarlı binanın duvarını delen hırsızlar 10 daireyi soydu

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan bir binanın duvarlarını delen hırsızlar, binadaki 10 daireyi soydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:08
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        Malatya'da orta hasarlı binanın duvarını delen hırsızlar 10 daireyi soydu
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan bir binanın duvarlarını delen hırsızlar, binadaki 10 daireyi soydu.

        Şeyh Bayram Mahallesi'ndeki bir siteye giren hırsızlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde orta hasar gören binadaki 10 daireden kombi, kalorifer peteği, musluk gibi çeşitli malzemeleri çaldı.

        Hırsızların kapıları kilitlemesi nedeniyle evlerine açılan delik duvardan giren ev sahipleri, polise şikayette bulundu.

        Bina sakinlerinden Ayhan Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerine bitişik binanın da orta hasarlı olduğunu, o binadaki sakinlerin kapı pencereleri söküp sattığı için hırsızların dairelerine buradan girdiklerini anlattı.

        Bitişik binadan kendi dairelerine duvarı delerek giren hırsızların 10 evden birçok malzeme çaldığını ifade eden Sezgin, "Bodrumun duvarını da delmişler orada bakır kazan, soba ve bisiklet gibi eşyaları çalmışlar." dedi.

        Ruhşan İbiş de "Kombimizi, peteğimizi alıp her şeyimizi talan edip gitmişler. Hırsızların salı günü evlerimize girdiğini öğrendik. Kapıyı da içerden kilitlemişler. Biz de hırsızların kırdığı duvardan girerek kapıyı açabildik. Bekçi yok, bir şey yok. Bize 'orta hasarlı binalara girmeyin' deniyor evlerimize neden sahip çıkılmıyor o zaman." diye konuştu.

        Zeynep Yıldırım ise evdeki birçok eşyalarının çalındığını dile getirerek, "Hırsızlar yatak getirip evimde yatmışlar. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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