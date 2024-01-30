Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor.

Ekibin saha sorumlusu Hasan Basri Kasap, 18 kişinin görev yaptığı yıkımın bir hafta süreceğini söyledi.

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