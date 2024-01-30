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        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:24
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        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor.

        Ekibin saha sorumlusu Hasan Basri Kasap, 18 kişinin görev yaptığı yıkımın bir hafta süreceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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