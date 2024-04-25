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        Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:43
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        Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarını sırasında bir kişinin 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelediği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Ailenin şikayeti üzerine ekipler şüpheli M.H'yi gözaltına aldı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı.

        Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 23 Nisan kutlamalarını çekmek için dronu yerde çalıştıran M.H’nin bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş’yi tekmelemesi, çocuğun yere düşmesi, diğer öğrencilerin arkadaşlarını yerden kaldırması görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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