Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheli yakalandı

Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 23 Nisan kutlamalarını çekmek için dronu yerde çalıştıran M.H’nin bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş’yi tekmelemesi, çocuğun yere düşmesi, diğer öğrencilerin arkadaşlarını yerden kaldırması görülüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

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