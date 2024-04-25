Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuklara istatistiği sevdirmek ve veri okuryazarlığını artırmak için hayata geçirdiği "TÜİK Çocuk" portalı Malatya'da ilkokul öğrencilerine tanıtıldı.

TÜİK'in 98'inci kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü çalışanları Fırat İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine "TÜİK Çocuk" portalını sinevizyon eşliğinde tanıtımını yaptı.

Okulun Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere, istatistik bilimi hakkında bilgi verilerek portalda yer alan çocuk hakları, TÜİK'in tanıtımı ve istatistik bilimi gibi kısa görseller izlettirildi.

Portalda, istatistikle ilgili temel kavramlar ve "Ülkemiz" başlığı altında Türkiye hakkında bilgi verilirken çocuk hakları ve geleneksel çocuk oyunlarına dair bir bölüm de yer alıyor.

Çocuklara "TÜİK Çocuk" portalından çıktı olarak alınan kişiye özel sertifika dağıtıldı.

Malatya'nın nüfusu, ilçelerinin sayısı ve Türkiye'nin kaç ili olduğu gibi bazı bilgileri içeren bir mini yarışma da yapan TÜİK ekibi, soruları doğru yanıtlayan öğrencilere ajanda hediye etti.

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü İstatistik Grup Müdürü Ramazan Oruç, burada yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Ofisi ile yürüttükleri çalışmayla istatistikle ilgili kavramları çocuklara eğlenceli bir şekilde öğreterek onların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.