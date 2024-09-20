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        Otomobilinin kaputuna oturttuğu kişiyle öndeki bozulan aracı iten sürücüye ceza

        Malatya'da, otomobilinin kaputuna oturttuğu kişiyle önündeki bozulan aracı iten sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:52 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:52
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        Otomobilinin kaputuna oturttuğu kişiyle öndeki bozulan aracı iten sürücüye ceza
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        Malatya'da, otomobilinin kaputuna oturttuğu kişiyle önündeki bozulan aracı iten sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeni Hastane Caddesi'nde hareket halindeki otomobilin kaputuna oturan bir kişinin, önündeki bozuk aracı ayaklarıyla ittirdiğini tespit etti.

        Kayıtlardan tespit edilen 06 YA 9774 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

        M.Y'ye, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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