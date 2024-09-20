Otomobilinin kaputuna oturttuğu kişiyle öndeki bozulan aracı iten sürücüye ceza

Alınan bilgiye göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeni Hastane Caddesi'nde hareket halindeki otomobilin kaputuna oturan bir kişinin, önündeki bozuk aracı ayaklarıyla ittirdiğini tespit etti.

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