Malatya'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı.
Malatya'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, kaçak içki ürettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon düzenlendi.
3 şüpheli yakalandı, 380 litre sahte rakı, 130 litre şarap, 16 ölçüm kiti, 14 malt aroması, 2 gliserin, 1 kaynatma kazanı, 1 fermente işlemi için kullanılan su deposu, 4 makaron dolum makinesi, 18 bin 540 makaron ile 24 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.