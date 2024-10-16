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        Havuz terapisiyle 22 yıl sonra ilk adımlarını attı

        YETER ERDİNE - Malatya'da 7 aylıkken serebral palsi tanısı konulan ve engeli nedeniyle yürüyemeyen 22 yaşındaki Mustafa Salih Konak, havuz terapisi sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:54
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        Havuz terapisiyle 22 yıl sonra ilk adımlarını attı
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        YETER ERDİNE - Malatya'da 7 aylıkken serebral palsi tanısı konulan ve engeli nedeniyle yürüyemeyen 22 yaşındaki Mustafa Salih Konak, havuz terapisi sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.

        Hilal ve Raşit Konak çiftinin 3 çocuğundan biri olan Mustafa Salih, hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürüyor.

        Konuşamayan, yemek ve su gibi ihtiyaçları yakınları tarafından karşılanan Mustafa Salih'in annesi, 4 yıl önce oğlunu Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ne getirdi. Burada uzmanlar eşliğinde havuzda hidroterapi (havuz terapisi) verilen Mustafa, ilk adımlarını atmaya başladı.

        Anne Hilal Konak, AA muhabirine, Mustafa'nın doğum esnasında oksijensiz kalmasından kaynaklı hareket sisteminin zedelendiğini ve 7 aylıkken serebral palsi tanısı konulduğunu söyledi.

        Yüzde 99 engelli olan oğlunun doğduğu günden bu yana bağımsız yürüyemediğini anlatan Konak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizim desteğimizle koltuğunun altına girilerek yürüyordu. Mustafa, bedensel engelli bir çocuk, hareket anlamında hiçbir şeyi yapabilen bir çocuk değil, yürüyemez, konuşamaz. Bir şeyi kendi başına tüketemez. Suyu bile birilerinin yardımı ve desteğiyle ancak karşılanabilir. 4 yıl önce şans eseri Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi olduğunu duydum. Buraya geldim, müdürümüze oğlumu anlattım, o da burada oğlum gibi çocuklar için su tedavisi olduğunu, fizyoterapist hocalarımız eşliğinde, beden eğitimi hocalarımız eşliğinde tedavi yapıldığını söyledi. Ben de oğlumu buraya getirmek istediğimi söyledim, o da kabul etti. 4 yıl önce başladık. Araya deprem de girmiş olmasına rağmen oğlum 4. yılın sonunda adım atmaya başladı. Öğretmeni beni çağırdı havuza, 'Hilal Hanım, size bir şey göstereceğim.' dedi. Gördüğümde ben şoke oldum. Düşünün, çocuğunuz 22 yaşına gelmiş, hiçbir gün kendi başına bağımsız adım attığını görmediğiniz çocuğunuzun birdenbire suyun içinde yürümeye başladığını görüyorsunuz. O anı size anlatamam, mutluluğumu anlatamam, çok güzel bir andı. Hala ne zaman oğlumun suyun içinde o şekilde yürüdüğünü görsem aynı mutluluğu yaşıyorum."

        - "Çocuklarınıza toplumla buluşma fırsatı verin"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ve ekibine teşekkür eden Konak, "Burası açılalı 6-7 yıl olmuş, ben açıldıktan 3 yıl sonra duydum. Çok üzüldüm, keşke daha önce duysaydım. İnanın bütün illerde Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi var, devletimiz bizlere bu fırsatı sunmuş. Sadece belediyenize gidip nerede olduğunu öğrenmeniz yeterli. Gidip öğrenin ve çocuklarınızı lütfen evden dışarıya çıkartın, onlara yürüme fırsatı, onlara toplumla buluşma fırsatı verin." diye konuştu.

        - Tek başına havuzda yürüyebiliyor

        Mustafa'nın yüzme antrenörü Ahmet İşler de Mustafa'nın kendisi ile terapiye başladığında tekerlekli sandalyeyle geldiğini dile getirerek, şunları anlattı:

        "Havuz terapisiyle havuzda yüzmeyle açma-germe hareketleriyle havuzda tek başına yürüyebiliyor, suyun içinde yürüyor. Suyun kaldırma kuvvetini kullanarak ayaklarını kaldırıp adım atabiliyor. Mustafa'yla denge problemimiz vardı. O denge problemini çözerek ayakta kalmasını sağladık. Bu sayede yürüyebiliyor. Bizim bazı egzersizlerimiz var. Ayaklarında kaslarının kısalığından dolayı bu kasları uzatarak ayaklarını açmayı başardı çok şükür, hamdolsun. Bu süreçte açıldığı için de yürüme olayı biraz daha hızlandı. Hedefimiz inşallah daha güzel bir şekilde yürütmeyi sağlamak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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