Havuz terapisiyle 22 yıl sonra ilk adımlarını attı

YETER ERDİNE - Malatya'da 7 aylıkken serebral palsi tanısı konulan ve engeli nedeniyle yürüyemeyen 22 yaşındaki Mustafa Salih Konak, havuz terapisi sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.

Hilal ve Raşit Konak çiftinin 3 çocuğundan biri olan Mustafa Salih, hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürüyor.

Konuşamayan, yemek ve su gibi ihtiyaçları yakınları tarafından karşılanan Mustafa Salih'in annesi, 4 yıl önce oğlunu Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ne getirdi. Burada uzmanlar eşliğinde havuzda hidroterapi (havuz terapisi) verilen Mustafa, ilk adımlarını atmaya başladı.

Anne Hilal Konak, AA muhabirine, Mustafa'nın doğum esnasında oksijensiz kalmasından kaynaklı hareket sisteminin zedelendiğini ve 7 aylıkken serebral palsi tanısı konulduğunu söyledi. Yüzde 99 engelli olan oğlunun doğduğu günden bu yana bağımsız yürüyemediğini anlatan Konak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim desteğimizle koltuğunun altına girilerek yürüyordu. Mustafa, bedensel engelli bir çocuk, hareket anlamında hiçbir şeyi yapabilen bir çocuk değil, yürüyemez, konuşamaz. Bir şeyi kendi başına tüketemez. Suyu bile birilerinin yardımı ve desteğiyle ancak karşılanabilir. 4 yıl önce şans eseri Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi olduğunu duydum. Buraya geldim, müdürümüze oğlumu anlattım, o da burada oğlum gibi çocuklar için su tedavisi olduğunu, fizyoterapist hocalarımız eşliğinde, beden eğitimi hocalarımız eşliğinde tedavi yapıldığını söyledi. Ben de oğlumu buraya getirmek istediğimi söyledim, o da kabul etti. 4 yıl önce başladık. Araya deprem de girmiş olmasına rağmen oğlum 4. yılın sonunda adım atmaya başladı. Öğretmeni beni çağırdı havuza, 'Hilal Hanım, size bir şey göstereceğim.' dedi. Gördüğümde ben şoke oldum. Düşünün, çocuğunuz 22 yaşına gelmiş, hiçbir gün kendi başına bağımsız adım attığını görmediğiniz çocuğunuzun birdenbire suyun içinde yürümeye başladığını görüyorsunuz. O anı size anlatamam, mutluluğumu anlatamam, çok güzel bir andı. Hala ne zaman oğlumun suyun içinde o şekilde yürüdüğünü görsem aynı mutluluğu yaşıyorum."

- "Çocuklarınıza toplumla buluşma fırsatı verin" Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ve ekibine teşekkür eden Konak, "Burası açılalı 6-7 yıl olmuş, ben açıldıktan 3 yıl sonra duydum. Çok üzüldüm, keşke daha önce duysaydım. İnanın bütün illerde Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi var, devletimiz bizlere bu fırsatı sunmuş. Sadece belediyenize gidip nerede olduğunu öğrenmeniz yeterli. Gidip öğrenin ve çocuklarınızı lütfen evden dışarıya çıkartın, onlara yürüme fırsatı, onlara toplumla buluşma fırsatı verin." diye konuştu.