Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle ligden çekilme talebini TFF'ye iletti

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle, hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilme talebini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletti.

Kulüp Başkanı Şahin Altunok, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde kulübün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralarak hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Dün Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yeniden şehri ve takımı büyük ölçüde etkilediğini aktaran Altunok, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz dün meydana gelen deprem sonrasında yeni hasarlar aldı. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir hale sürükledi. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasarlar alması hem bizlerde hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede etkiler bırakmıştır."