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        Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle ligden çekilme talebini TFF'ye iletti

        Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle, hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilme talebini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:53
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        Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle ligden çekilme talebini TFF'ye iletti
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle, hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilme talebini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletti.

        Kulüp Başkanı Şahin Altunok, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde kulübün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralarak hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

        Dün Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yeniden şehri ve takımı büyük ölçüde etkilediğini aktaran Altunok, şöyle devam etti:

        "Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz dün meydana gelen deprem sonrasında yeni hasarlar aldı. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir hale sürükledi. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasarlar alması hem bizlerde hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede etkiler bırakmıştır."

        - Futbolcular tesislerde kalmak istemiyor

        Altunok, gerek Malatyalı gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcuların tesislerde kalmak istemediğini belirterek şunları kaydetti:

        "Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu yok. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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