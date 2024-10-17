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        Malatya'daki depremde engelli öğrenciyi kucağında taşıyan öğretmene başarı belgesi verildi

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, dün Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Mehmet Akif İlkokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciyi kucağında taşıyan öğretmene başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:15
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        Malatya'daki depremde engelli öğrenciyi kucağında taşıyan öğretmene başarı belgesi verildi
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, dün Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Mehmet Akif İlkokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciyi kucağında taşıyan öğretmene başarı belgesi verdi.

        Vali Yavuz, öğretmen Şura Özçelik ile makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonrası saha çalışmalarının gerçekleştirildiğini, ağır hasarlı herhangi bir binanın tespit edilmediğini belirtti.

        Şu ana kadar can kaybının bulunmadığını hatırlatan Yavuz, şöyle konuştu:

        "Balkondan atlayan yaralı bir kardeşimiz var. Diğeri duvarın yıkılması sonucu bacağı duvarın altında kalan ve hastaneye intikal ettirdiğimiz kardeşimiz. Böylesine heyecanlı bir günde Şura öğretmen güzel bir davranış sergiledi. Kıymetli öğretmenimizin yapmış olduğu bu güzel davranış, aslında öğretmenlerimizin kendilerini, aziz milletimizin evlatlarına adadığını gösteren örnek bir davranış. Aslında çok sayıda böyle güzel öğretmenimiz var. Dolayısıyla öğretmenimizin şahsında aziz milletimizin evlatlarına emek veren tüm öğretmenlerimizi içtenlikle kutluyorum. Bu güzel davranışın her bir ferdimize örnek olmasını yürekten diliyorum. Genç yaşında olgunluk göstererek soğukkanlılıkla özel birey öğrencisini taşıyan ve ona adeta anne sıcaklığı gösteren kıymetli öğretmenimizi huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Tüm eğitim camiasına şükranlarımı sunuyorum."

        Şura Özçelik ise özel eğitim öğretmenlerinin sürekli kaygı hali yaşadığını, bunun deprem anında en yüksek düzeye çıktığını belirtti.

        Özçelik, "O anda tek düşündüğüm öğrencim oldu, onu nasıl güvenli alana güvenli şekilde nasıl götürebilirim diye. Okulda idaremizin talimatlarıyla tahliyemizi sağladık. Burada 6 Şubat depreminde rol alan öğretmenlerimizin ne kadar zorlu süreçten geçtiğini daha iyi anladım. Onları da yürekten kutluyorum. Fedakarlıkları için tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Yavuz, Özçelik'e başarı belgesi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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